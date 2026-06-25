総務省は24日、KDDIのISP（インターネットサービスプロバイダー）向けメールシステムにおける情報漏えい事案を巡り、電気通信事業法の規定に基づき、同社に報告を求めた。 23日、KDDIは同社がISP向けに提供するメールシステムが不正アクセスを受けたと発表しており、それによると最大1422万件のメールアドレスやパスワードが外部に漏えいした可能性がある。影響を受けるISPは