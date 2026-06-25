今年４月から今月までの間、２０代の男性が暗号資産およそ１５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、山形市に住む２０代の男性は今年４月、マッチングアプリを通じて知り合った「〇〇香奈」と名乗る女性と、ＬＩＮＥでやり取りを始めました。 男性は日常会話などのやり取りを続けるうちに女性に好意を抱き、交際の話になった段階で、女性からお互いの身分確認を提案され、ＬＩＮＥに自動車運転免