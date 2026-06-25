飯豊町によりますと、きょう午前１０時２０分ごろ、山形県飯豊町添川東山でクマ１頭が目撃されました。 クマの体長はおよそ１．５メートルとみられています。 現場は川西町との境にある町道の峠付近で、クマは道路側から南西へ歩いて行ったということです。 近くでは子グマと思われる足跡も発見されています。 町では広報パトロールを実施するなどして、注意を呼びかけています。