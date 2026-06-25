航海中に救急患者が出た際、現場に医師が駆けつけ搬送しながら治療を行う『洋上救急』の訓練が行われました。 訓練は、航海中の船内で心肺停止の患者が発生した想定で、海保の機動救難士や医師など約30名が参加しました。『洋上救急』訓練は患者をヘリコプターに吊り上げたあと、機動救難士と医師らが連携して心臓マッサージなどの応急措置を行いながら搬送するもので、世界で唯一日本のみ導入されています。