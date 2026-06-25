菓子メーカーのブルボンが支援する『ウォーキングフットボール』の体験会が、村上市の小学校で開かれました。 村上市立山辺里小学校の児童らが体験しているのは『ウォーキングフットボール』です。走ることや体の接触が禁止されていて、年齢や性別・障がいの有無に関わらず誰もが一緒に楽しめる〝インクルーシブスポーツ〟として注目されています。 体験授