地震などの大規模災害を想定し、警察と海上保安庁が25日、金沢港で海上輸送などの合同訓練を行いました。石川県警と金沢海上保安部は、大規模災害の発生により陸路での被災地へのアクセスが困難な場合を想定し、救助用の資機材や道路事情の悪い場所でも走行可能なオフロードバイクなどを巡視船で海上輸送するための手順を確認しました。記者リポート「今回初めて海上に出て行われた訓練、救助資材の船の上での揺れなどを確認してい