25日朝発生した青森県の震度6強の地震について、東京科学大学の中島淳一教授は、過去の地震の「割れ残り」で起きたと指摘した。東京科学大中島淳一教授：今回の地震はモーメントマグニチュード6.8ということと、（震源が）若干深かったこともあり津波注意報は出なかったと考えられます。もともと地震活動が非常に活発な領域です。今回地震が発生した場所のやや海側では1994年に「三陸はるか沖地震」という規模の大きな地震が発生