自民党と日本維新の会は25日、社会保障制度の改革に向けて実務者による協議を開催したが、与党案の取りまとめは見送られ、今後は、協議体としてではなく両党の実務者同士で調整する方向となった。政府が7月に取りまとめ来年度予算の方向性を決める「骨太の方針（経済財政運営と改革の基本方針）」への反映を目指す両党にとって、議論に費やせる時間は限られていて、協議の行方が注目される。自民党側の代表を務める田村元厚生労働