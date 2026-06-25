ロッテは25日、8月21日の日本ハム戦で、6人組男性ヴォーカルグループ「SHOW-WA」が来場することになったと発表した。当日は、「マリーンズ夏祭」として、球場外周にゲームコーナーや屋台グルメが並ぶほか、花火の打ち上げを実施するなどZOZOマリンスタジアム全体がお祭りムードに包まれるイベントが開催される。「SHOW-WA」は、セレモニアルピッチと試合前の歌唱パフォーマンスを行うほか、イニング間イベントにも出演し、球