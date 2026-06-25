Wanna One出身の歌手ユン・ジソンが、ミュージカル『少年の肖像』に出演する。6月25日、制作会社レッドアンドブルーは公式SNSを通じて、「ヤコポ」役を演じる ユン・ジソンのキャラクターポスターを公開した。【写真】Wanna One、“奇跡”の再集結ユン・ジソンはホワイトシャツにグレーのベストを着用し、自由で純粋な雰囲気を漂わせながら「少年ヤコポ」の魅力を表現した。（写真＝制作会社レッドアンドブルー）ユン・ジソンミュ