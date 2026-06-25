巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２５日、ジャイアンツ球場室内での３軍練習を電撃視察した。１軍は試合なしの休養日。本来は広島からの移動日だったが、２４日の広島戦（マツダ）が雨天中止になり帰京していた。「昨日帰ってくることができたので」と午前１０時頃に私服でＧ球場を訪れた。育成選手主体の３軍の打撃練習を視察して若手に声をかけ、３軍スタッフとも対面して言葉を交わした。再調整のため登録抹消となり２