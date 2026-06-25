日本ダービーで５着に入ったマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、秋にセントライト記念・Ｇ２（９月１３日、中山競馬場・芝２２００メートル）から始動することになった。野中調教師が６月２５日、明かした。同馬は今年、京成杯で２着後に若葉Ｓを勝利。皐月賞は１０着に終わったが、日本ダービーでは健闘していた。「この内容次第で、秋はどの路線を使うのか考えたい」と野中調教師は見通し