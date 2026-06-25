JR四国 JR四国によりますと、25日午前11時現在、予土線の窪川～宇和島と、土讃線の須崎～窪川で終日運転を見合わせています。予讃線では一部の区間で速度を落として運転しており、今治～松山の一部の特急列車に運休が発生しています。 大雨や台風７号の接近に伴い、大幅な遅れや行き先変更が発生する可能性があるほか、天候の状況によっては計画運休を行う可能性があるとしています。