6月26日に採決が行われる、岐阜県美濃加茂市議会の議員定数を大幅に減らす条例改正案は、反対派が大半を占め、否決される公算です。 【写真を見る】“議員定数16→10”へ削減する条例改正案 否決の公算 6月26日に採決も…反対派が大半を占める 岐阜･美濃加茂市 （柳瀬晴貴記者）「議員定数の4割削減。26日に採決を迎えますが、反対議員が多数を占めていて可決は厳しい情勢です」 美濃加茂市議会では6月、無所属の若手議員らが議