「俺の嫁になるって、いろいろ大変ですよ。世の中からのバッシングもあるし……」──"ビッグダディ"こと林下清志氏（61）が6月24日、自身のオフィシャルブログで8度目となる結婚を電撃発表した。【初公開】「ビッグダディ」が再婚した40代の美人妻。これまで育て上げた4男9女、総勢13人の子どもたち。「ご報告」と題した投稿では、「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です