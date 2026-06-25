静岡市の障がい者優先のスポーツ施設でアンプティサッカーの大会が行われました。この大会はパラスポーツへの理解を深めてもらおうとアイエイアイが作った障がい者優先のスポーツ施設「アイエイアイパラスポーツパーク」で開催されました。アンプティサッカーは主に上肢や下肢に切断障がいのある選手たちで行われるサッカーで、クラッチと呼ばれる杖を使ってプレーします。