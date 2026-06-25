夏の登山シーズンを前に富士山・富士宮ルートで、23日登山道の一部の冬季閉鎖が解除されました。通行可能になったのは、富士宮ルートの5合目から6合目までの登山道で、登山道の積雪がなくなり、安全対策が整ったため冬季閉鎖の解除となりました。バリケードが撤去されると開通を待ちわびた登山者がさっそく6合目をめざして登っていきました。（登山者）「6合目まで新緑がきれいなので、この時期楽しみにし