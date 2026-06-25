25日の長野県内は、前線の影響を受けて曇りや雨となっています。長野県飯山市の寺ではアジサイが見頃を迎えています。参道沿いに咲くアジサイ。飯山市の「高源院」では約800株、約1万本のアジサイが見頃を迎えています。 アジサイは、前住職の母親が50年ほど前に植えたもので、今では「アジサイ寺」と呼ばれています。今年は例年より2週間ほど早く開花しました。主に青い花を咲かせていて、毎年この時季には、県内外から多く