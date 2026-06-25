停滞する梅雨前線の影響で、九州北部ではすでに記録的な大雨となっています。今後も激しい雨が降り続き、土砂災害や河川の増水に厳重な警戒が必要です。大分県では、未明から発達した雨雲が次々と流れ込んで、各地で強い雨が降りました。午前7時20分までの24時間で158.5ミリの雨となった日田市には、レベル4土砂災害危険警報が発表され、1万8000世帯あまり、およそ4万人に避難指示が出されました。避難した人「あんまり降りすぎる