スポーツ映像配信サービス「DAZN（ダゾーン）」が25日、公式Xを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦の日本代表VSスウェーデン戦を前に、異例の“お願い”を発信した。日本代表の運命を懸けた一戦は、あす26日午前8時キックオフ。平日の通勤・通学時間帯と重なることから、DAZNは「視聴集中が見込まれます」として注意喚起した。「快適にご視聴いただくため、可能な限り通信環境の良い場所での視聴をお