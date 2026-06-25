大阪コリアタウンすぐの路地を入った、青い外観が目印！可愛らしい焼き海苔のキャラクターと、気分が躍るようなクギムのテーマソングが流れ、店内では韓国の伝統製法で作られた「焼き海苔」が販売中！人気に火がつくこと間違いなし！パリサク食感が病みつきになる、韓国式手作り焼き海苔専門店「クギム」をご紹介します。 大阪コリアタウン唯一の「韓国式手作り焼き海苔」 店内にて、手作業にて作られる「韓国