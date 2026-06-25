「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」（毎週木曜 夜7時54分）。6月4日(木)の放送から、「年間約400食のカレーパンマニア…人生を変える!? 頂点カレーパンBEST3とは!?」をプレイバック！【動画】マニアがガチで選んだ！やみつき必至の＜激うまカレーパンBEST3＞年間約400個、これまで3000個のカレーパンを食べてきた、「日本カレーパン協会」3代目会長・日向崇文さん。日々カレーパンを大量購入し、冷めたものとの味の違い