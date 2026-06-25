25日朝、青森県で震度6強を観測する地震がありました。県内でも村上市で震度3の揺れを観測しています。気象庁によりますと県内では村上市で震度3、新潟市や長岡市などで震度2の揺れを観測しました。震源は岩手県沖で、津波による被害の心配はないということです。また、この地震で長周期地震動・階級1を下越地方で観測しました。県によりますと県内で被害は確認されていないということです。JRによりますと東北新幹線は上下線の一