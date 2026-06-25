企業の株主総会がピークを迎えています。香川県高松市の四国電力でも株主総会が開かれています。 【写真を見る】四国電力で株主総会当期純利益は減益となったものの508億円を確保【香川】 四国電力の株主総会は市民団体が脱原発を求める中行われ、約100人の株主が出席しました。昨年度の連結決算は売上高が7,618億円で前の年度に比べ約1割の減収、当期純利益は減益となったものの508億円を確保したことが報告され、1株に