これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越に強風注意報が発表されています。下越では強風に注意してください。 ◆25日(木)これからの天気 日差しの届くところが多いものの、次第に雲が多くなるでしょう。夜は山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。下越では、南東の風が強めに吹くでしょう。 降水確率は、午後6時以降は上越市・長岡市・阿賀町で40%、湯沢町では70%となっています。 ◆25日(木)の予想