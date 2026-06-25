25日午前7時半ころ、青森県で震度6強を観測した地震で宮城県から広島に来た人からは心配の声が聞かれました。震度3を観測した仙台空港からの広島便は、10分遅れで到着しました。■仙台から来た人は「飛行する前に地震あってあとはわかんないですね。市内にいる人がどんな感じなのか今は状況がわかんないすね」「（仙台が）心配ですけど津波はこないという情報もあったので。」広島空港では今のところ影響は出ていません。【2026年6