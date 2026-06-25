◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージA組 第3節 メキシコ 3-0 チェコ(日本時間25日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ)開催国で既に決勝トーナメント進出を決めているメキシコが、グループステージA組の第3節チェコ戦に臨み、後半に3点を奪い快勝。グループステージで3連勝を飾りスタジアムは大歓声に包まれました。試合が動いたのは後半10分、中央からマテオ・チャベス選手が快足を飛ばし、長い距離をドリブル突