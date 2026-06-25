MLB・カブスはダブルヘッダーとなる日本時間25日の2試合をどちらも10得点で快勝しました。1試合目は4回に3点の先制を許すも、5回にマイケル・ブッシュ選手の3ランで同点に追いつきます。さらにダンスビー・スワンソン選手が2打席連続ホームランで一気に差を広げて10-3で勝利しました。2試合目は今永昇太投手が先発。2回に2つのホームラン被弾、さらに4回にもホームランを許してしまいます。5回1/3、69球を投げ、被安打4、被本塁打3