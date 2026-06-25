けさ、青森県で震度6強を観測する地震がありました。東北新幹線などでは、現在も一部区間で運転の見合わせが続いています。JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は一時、全線で運転を見合わせましたが、東京駅と仙台駅の間は午前9時半に運転を再開しました。仙台駅−新青森駅間の運転再開は、設備点検が続いているため、午後1時ごろを見込んでいるということです。また、秋田新幹線は盛岡駅−秋田駅間のみ運転を再開して