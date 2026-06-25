タレントのダレノガレ明美さんが6月24日、自身のインスタグラムと公式Xを更新。イギリス発祥のモーターサイクル「トライアンフ『Bonneville T120 Black』（ボンネビル）」でのツーリングの様子を投稿しました。【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】相棒「トライアンフ『Bonneville T120 Black』」で爽快ツーリング「リアル峰不二子」「イケてる姉さん」「このままポスターに」と絶賛の声 投稿には「相棒のTriumph『Bonnevi