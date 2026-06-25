神戸市のマンションで冷凍庫に入れられた男性の切断された遺体が見つかった事件で、現場の部屋から少量の血痕が見つかっていたことがわかりました。 死体遺棄の疑いで逮捕された望月亜紀容疑者（50）は、25日朝身柄を検察庁に移されました。 望月容疑者は2012年ごろに神戸市中央区のマンションの一室に置かれた冷凍庫に元夫の西口豊さんの遺体を遺棄し、その後、転居したとみられていますが、捜査関係者によりますと現場検証で室