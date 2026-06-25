■FIFAワールドカップ2026グループA第3戦南アフリカ 1 ー 0 韓国（日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ）2010年の自国開催以来4大会ぶりの出場となった南アフリカ（FIFAランク60位）が韓国（同25位）に1−0で勝利。初の決勝トーナメント進出を決めた。グループステージ最終戦、前半、両チームなかなか決定機を奪えない時間が続いた。ハイドレーションブレイク（飲水タイム）後の前半30分、南アフリカが仕掛けるも韓国の