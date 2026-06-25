◇ナ・リーグカブス10-5メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）カブスは24日（日本時間25日）、敵地でのメッツとのWヘッダーに10-3、10-5と連勝。2戦で20得点を奪い3連勝で貯金を6とした。5月上旬に最大15あった貯金は一時なしに。とはいえチームは再び息を吹き返している。ここ6戦で59得点と打線は上向き。2戦目は今永昇太投手が6回途中4失点で5勝目もつかんだ。カウンセル監督は試合後に「見ていて楽しかった。カブス