【モデルプレス＝2026/06/25】日向坂46の四期生・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）より、第11弾・先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美背中ざっくりドレス姿◆藤嶌果歩、大人びた表情魅せる今回公開されたカットは、いつものかわいらしい“かほりん”とは対照的に、黒色の衣装に身を包み、大人びた表情を見せた1枚となっている。◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ・マイアミと