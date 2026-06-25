東海地方は、台風接近前から大雨に注意・警戒が必要です。 【画像】週末に影響か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ 現在、7号と8号の2つの台風が北上してます。8号は、27日には熱帯低気圧に変わりますが、7号は台風のまま。どちらも27日に、東海地方へ最も接近する見込みです。 【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション 梅雨前線の影響で、東海地方は台風