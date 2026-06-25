岡山県庁 岡山県河川課は、岡山県の高梁川水系の河本ダムの放流量が、25日正午から毎秒100平方メートルを超える見込みだとして、下流の西川や高梁川の増水に注意し、河川敷に立ち入らないよう呼び掛けています。 また、低い土地の浸水や道路の冠水に注意を促しています。