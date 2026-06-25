函館記念のステップレース 25年から当レースとの日程が入れ替わり、主要路線だった巴賞組が不在になったので、この欄は参考程度に。 まず、前走重賞組は［６・６・７・58］だが、唯一複数の優勝馬を輩出しているエプソムＣ組も［２・１・０・８］と出走数は多くない。 ただし、２着は24年だが、２勝は16、18年まで遡る。 それならば［１・２・１・５］で時期に偏りもない天皇賞・春組の方が有力となる。 函