東京午前のドル円は１６１．５５円付近まで一時円買い・ドル売りが優勢となった。田村日銀委員が「政策金利を２％前後の中立水準に向けて引き上げる必要がある」と述べたことが円高を後押ししたほか、原油相場が一段安となっていることでドル売りが入った。 ただ、５月の米コアＰＣＥ価格指数の発表を控えて円買い・ドル売りは続かず。下げ一服後のドル円は１６１円後半で推移している。 ユーロ円は１８３円後