162.70エンベロープ1%上限（10日間） 162.00ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 161.70現値 161.0910日移動平均 160.84一目均衡表・転換線 160.5021日移動平均 160.34一目均衡表・基準線 159.48エンベロープ1%下限（10日間） 158.99ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.45100日移動平均 157.89一目均衡表・雲（上限） 157.88一目均衡表・雲（下限） 156.4