元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ氏の最新ショットが話題を呼んでいる。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「２００７年６月２４日以来、１９回目」と記したイニエスタ氏。大阪城を背景にして妻アンナさんにバックハグするラブラブな姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「最高のスマイルだね」「お帰り」「大阪城」「日本にいるの？いつでも帰ってきて、ずっといてください！」「マジで日本にい