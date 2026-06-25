女優の波瑠（35）が25日、東京・アートアクアリウム美術館GINZA内で企画展「夏のアートアクアリウム2026―金魚と巡る、日本の夏―」の開催記念イベントに出席した。白地に藍色のアサガオが描かれた涼しげな浴衣姿で登場。十八面の屏風を舞台に金魚が舞い泳ぐ同所で初公開される新作「金魚屏風の間」が気に入ったと説明。「金魚が鳥獣戯画のように可愛く演出されていた。見ていて飽きない。いつまでも見ていられるなと思