暑い季節にひんやり爽やかさを感じられる“流しそうめん”ならぬ、“流しアジ”の練習に励むペンギンたちの姿がSNSで話題を集めている。【映像】“流しアジ”を絶賛練習中のペンギンたち（実際の様子）投稿したのは、小諸市動物園の公式X（@komorozoo）。ペンギンたちが“流しアジ”に挑戦している様子を撮影し、Xに投稿した。このイベント自体は以前から行われているものの、現在のメンバーで挑戦するのは今回が初めてだとい