25日7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。通信への影響です。通信大手のNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、この地震による通信への影響は、現在のところないということです。NTT東日本とNTT西日本では、安否状況などの確認手段として、「災害用伝言ダイヤル」171、「災害用伝言板」web171を立ち上げ、利用を呼びかけています。全国の加入電話や携帯電話などから利用できます。