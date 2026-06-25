25日7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。今回の地震で、交通機関などに影響が出ています。JR東日本によりますと、東北新幹線は午前9時半ごろ、東京駅と仙台駅の間で運転を再開しましたが、本数が大幅に少なくなっています。仙台駅から新青森駅の間は運転を見合わせていて、再開は午後1時ごろの見込みです。また、秋田新幹線は東京駅から盛岡駅の間で運転を見合わせていて、再開は午後1時ごろの見込みで