夢庵は、2026年6月25日限定で使えるお得な「雨の日クーポン」を公式Xで公開しています。降水確率50％以上でクーポン登場夢庵の公式Xで公開している「雨の日クーポン」は、夢庵全店で使える8％クーポンです。会計時に公式Xのクーポン画像を提示するか、セルフレジでバーコードを読み取ると適用されます。テーブル決済では利用できません。朝5時に気象庁から発表される東京都東京地方の降水確率が50％以上の日に、当日限定で使える割