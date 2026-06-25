【死の暗示 強制催眠デスゲーム】 6月25日 連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は、黒田研二氏（原作）と古池ペンキ氏（漫画）によるマンガ「死の暗示 強制催眠デスゲーム」の連載を「竹コミ！」にて開始した。 本作はテラーノベルで連載されている黒田研二氏の作品「死の暗示」を原作としたコミカライズ作品となる。時給30万円という怪しいバイトに参加した優里だったが、