２５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。ホルムズ海峡の航行が正常化しつつあることを受け、前日の米原油先物相場が続落したことからインフレ圧力が和らぐとの見方が広がった。 トランプ米大統領は２４日、自身のＳＮＳに「イランが米国に対し、ホルムズ海峡を通航する船舶への通航料を要求していないと伝えてきた」と投稿。また、同日にはロイター通信が「国連の専門組織である国際海事機関（ＩＭＯ）は、ホ