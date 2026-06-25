南陽市によりますと、きょう午前１１時ごろ、、山形県南陽市上野でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１メートルで、成獣とみられています。 クマは旧ハイジアパークの南東およそ４００メートル付近の道路を北から南に横断していたということです。 市が注意を呼びかけています。