予想外の表情を見せた柴犬・つくねちゃん（⇒次へ）【画像を見る】もはやホラー⁉ 寝ている柴犬の顔をのぞいてみると...？まるで人間のように仰向けの姿勢で寝ているワンちゃんの顔がInstagramで話題になっています。スヤスヤ眠る愛らしい寝顔を想像するところですが、ワンちゃんはどんな顔で寝ていたのでしょうか？仰向けで寝転がる「つくねちゃん」（⇒次へ）柴犬・つくねちゃんの飼い主tsukune__shibaさん（@tsukune__shib