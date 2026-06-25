けさ、岩手県沖を震源とする地震があり、山形県内では村山市と中山町で最大震度４のやや強い揺れを観測しました。県内でも交通機関に乱れが出るなど影響が出ています。 【写真を見る】村山市・中山町で最大震度4を観測県内交通機関に乱れなどの影響青森県で最大震度6強（山形） きょう午前７時３０分ごろに起きた地震で、青森県階上町で最大震度６強を観測しました。 気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは